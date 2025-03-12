Акции Tesla выросли в тот же день, когда Трамп сделал Маску "публичный" подарок

Акции Tesla изменили динамику на рынке после масштабной распродажи. Это произошло параллельно с неожиданным заявлением президента США Дональда Трампа.

Сколько стоят акции Tesla

Акции Tesla во вторник, 11 марта, вернулись к росту после масштабного обвала. Однако компания, которая производит электромобили, все-таки не смогла "отыграть" потери за последние недели, пишет 24 Канал со ссылкой Invistopedia.

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В общем ценные бумаги Tesla подорожали почти на 5% до 232,70 доллара в течение дня. Днем ранее акции производителя электрокаров обвалились более чем на 15%. В то же время компания теряет позиции с момента вступления в должность Дональда Трампа и присоединения Маска к его команде. С начала года акции компании обвалились в цене почти на 43%, по данным MarketWatch.

Важно! Акции Tesla взлетели до рекордного уровня в 479,86 доллара примерно через месяц после победы Трампа на выборах. Маск принимал активное участие в предвыборной кампании уже действующего президента США. В частности, Илон Маск инвестировал в победу Трампа, по меньшей мере, 288 миллионов долларов.

Компания фиксирует потери на рынке восьмую неделю подряд, что совпадает с периодом работы Илона Маска в Департаменте эффективности правительства США, который он возглавляет.

Причины обвала акций Tesla:

Активность бизнесмена в американской и мировой политике беспокоит инвесторов и влияет на их отношение к акциям Tesla.

Еще одна причина, которая существенно ударила по компании, – это резкое уменьшение продаж. За январь продажи Tesla в Европе обвалились на 45%, тогда как спрос на автомобили конкурентов в регионе растет.

Интересно, что президент США Дональд Трамп показательно купил электрокар компании Трампа. Более того, хозяин Белого дома заявил, что бойкот Tesla – это якобы "незаконно". Кроме того, по его словам, Маск "делает фантастическую работу, чтобы помочь нашей нации", пишет The Guardian.