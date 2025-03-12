Мировые цены на нефть на сегодня

Во время торгов в среду, 12 марта, цены на нефть резко изменили динамику на рынке. Рынок нефти отреагировал на новости о долларе США, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Что будет с Украиной и Россией, если в США вспыхнет экономический кризис

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара США. Однако рост цен на нефть ограничили опасения относительно последствий таможенной политики Трампа на мировую экономику, как и замедление экономического роста США. Для понимания, Федеральный резерв прогнозирует, что в первом квартале 2025 года ВВП США вырастет, но значительно меньше, чем ожидали до этого.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 51 цент или на 0,7% до 70,07 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate выросло в цене 52 цента или на 0,8%. Американская нефть торгуется на уровне 66,77 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: