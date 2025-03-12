Акції Tesla зросли в той же день, коли Трамп зробив Маску "публічний" подарунок

Акції Tesla змінили динаміку на ринку після масштабного розпродажу. Це сталося паралельно із неочікуваною заявою президента США Дональда Трампа.

Скільки коштують акції Tesla

Акції Tesla у вівторок, 11 березня, повернулися до зростання після масштабного обвалу. Проте компанія, яка виробляє електромобілі, все-таки не змогла "відіграти" втрати за останні тижні, пише 24 Канал з посиланням Invistopedia.

Зверніть увагу Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку, але є важливий нюанс

Загалом цінні папери Tesla подорожчала майже на 5% до 232,70 долара протягом дня. Днем раніше акції виробника електрокарів обвалилися на понад 15%. Водночас компанія втрачає позиції з моменту вступу на посаду Дональда Трампа та приєднання Маска до його команди. З почату року акції компанії обвалилися в ціні майже на 43%, за даними MarketWatch.

Важливо! Акції Tesla злетіли до рекордного рівня в 479,86 долара приблизно через місяць після перемоги Трампа на виборах. Маск брав активу участь в передвиборчій кампанії уже чинного президента США. Зокрема, Ілон Маск інвестував у перемогу Трампа, щонайменше, 288 мільйонів доларів.

Компанія фіксує втрати на ринку восьмий тиждень поспіль, що збігається з періодом роботи Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду США, який він очолює.

Причини обвалу акцій Tesla:

Активність бізнесмена в американській та світовій політиці турбує інвесторів та впливає на їхнє ставлення щодо акцій Tesla.

Ще одна причина, яка суттєво вдарила по компанії, – це різке зменшення продажів. За січень продажі Tesla в Європі обвалилися на 45%, тоді як попит на автівки конкурентів в регіоні зростає.

Цікаво, що президент США Дональд Трамп показово купив електрокар компанії Трампа. Ба більше, господар Білого дому заявив, що бойкот Tesla – це нібито "незаконно". Крім того, з його слів, Маск "робить фантастичну роботу, аби допомогти нашій нації", пише The Guardian.