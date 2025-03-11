Акции Tesla обвалились в цене

Ценные бумаги производителя электрокаров Tesla в начале недели обвалились в цене более чем на 15%. В общем 10 марта стало худшим днем для компании на рынке с сентября 2020 года, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Интересно, что предыдущие несколько недель также были сложными для компании Илона Маска. В пятницу, 7 марта, акции Tesla завершили торговую сессию, зафиксировав седьмую неделю падения подряд. Это самый длинный период обесценивания ценных бумаг с выхода производителя электрокаров на биржу Nasdaq. Tesla стала публичной в 2010 году.

Причины обвала Tesla и состояние Маска

Акции Tesla падают в цене каждую неделю с тех пор, как Илон Маск присоединился к команде Дональда Трампа в Вашингтоне. Напомним, что Маск возглавляет Департамент эффективности правительства США. Еще одна причина падения цен на Tesla – это резкое уменьшение продаж. В частности, за январь продажи Tesla в Европе обвалились на 45%, тогда как спрос на автомобили конкурентов в регионе растет.

Добавим, что Илон Маск стремительно теряет деньги из-за обвала акций Tesla:

Последние потери бизнесмена издание Bloomberg оценило в 29 миллиардов долларов.

С начала года Илон Маск потерял 132 миллиарда долларов.

Маск все еще остается самым богатым человеком в мире с капиталом в размере 301 миллиард долларов.

Насколько упали акции Tesla

В общем акции Tesla упали в цене более чем на 50% с середины декабря 2024 года. Для понимания, 17 декабря ценные бумаги достигли пикового уровня с ценой в 479,86 доллара. Из-за обвала рыночная капитализация Tesla уменьшилась на 800 миллионов долларов, а компания вылетела из клуба триллионеров.

На момент создания этого материала, акции Tesla оценивают в 222,15 доллара за штуку. С начала года ценные бумаги подешевели на почти 45%, по данным Google Финансы. Рыночная капитализация компании составляет 696,19 миллиарда долларов.