Что происходит с акциями США сейчас?

Рынок ожидает, что вопрос Гренландии будет урегулирован дипломатически, сообщает Reuters.

Одна из причин, почему рынок отскакивает – Трамп подчеркнул, что не намерен применять силу, чтобы забрать Гренландию, и что хочет сделать это дипломатично,

– отметил руководитель команды мультиактивных решений в Federated Hermes Дамиан Макинтайр.

Какие именно важные изменения произошли на рынке:

Индекс волатильности CBOE упал, относительно уровня максимумов, которые были зафиксированы еще в середине ноября. Именно таких значений этот показатель коснулся на предыдущей сессии. Индекс упал на 2,43 пункта – до 17,59.

Акции некоторых гигантов выросли. Например, Nvidia добавила 2,6%. А вот акции Alphabet увеличились в цене на 3%.

На момент объявления (позиции Трампа – 24 Канал) индексы Уолл-стрит торговались в плюсе, но после этого резко выросли, поскольку инвесторы одобрительно отозвались о нежелании потенциальной новой тарифной войны относительно будущего Гренландии,

– указывает издание.

Что именно произошло с 3 основными индексами США:

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 588,64 пункта, или 1,21%, до 49 077,23.

Индекс S&P 500 повысился на 78,76 пункта, или 1,16%, до 6 875,62.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 270,50 пунктов, или 1,18%, до 23 224,83.

Что важно знать о влиянии заявлений Трампа на фондовый рынок в Давосе?