В первой серии продолжения сериала муж главной героини скончался после занятия на тренажере Peloton. Издание Vulture назвало это самой плохой рекламой компании.

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Акции Peloton обрушились после дебютной серии "И просто так..."

В день выхода первого эпизода сериала от HBO Max, 9 декабря, активы Peloton сразу упали на 11%. Цена акций компании снизилась до 40,69 доллара за штуку. Это падение продолжилось и на следующий день. В пятницу стоимость акций достигла минимума за 52 недели с ценой 37,67 доллара за каждую. Этот торговый день закончился для ценных бумаг компании с потерей 5,4%, которые оценивали в 38,51 доллара за каждую.

Интересно В день премьеры сериала цена ценных бумаг Peloton колебалась на уровне 46,15 доллара за штуку. Это пиковая цена за пять дней, сообщает Yahoo! Finance . В целом с начала года акции компании подешевели на 75% .

Это стало очередной проблемой американской компании, которая была одним из бенефициаров пандемии в 2020 году и переживала стремительный подъем. Однако с началом вакцинации и возвращением к привычному образу жизни, компания Peloton начала терять позиции. Сначала корпорация обнародовала финансовый отчет, сообщив о чистом убытке в размере 376 миллионов долларов. Это спровоцировало резкое падение активов производителя тренажеров.

Реакция компании Peloton

В компании заявили, что им было известно о планах создателей сериала использовать их тренажер, но ничего не знали о сюжете. В частности, в Peloton согласовали участие в эпизоде ​​инструктора Джесси Кинг, пишет The Verge .

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Кроме того, производитель тренажеров наверняка решил использовать шум вокруг этой ситуации и оперативно снял новый рекламный ролик с альтернативным окончанием серии. По версии Peloton, главный герой "И просто так..." не умер, а сбежал со своим инструктором.