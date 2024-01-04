Полмиллиарда долларов за два месяца: Цукерберг продал часть акций Meta

В конце 2023 года COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал часть акций компании. Общая сумма прибыли от таких действий составляет около 428 миллионов долларов.

Цукерберг продал акции Meta

Это первая продажа акций компании за два года. Так произошло из-за падения цен на акции до самого низкого уровня за семь лет.

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С 1 ноября по конец 2023 года Цукерберг продавал акции компании ежедневно, суммарно сбыв почти 1,28 миллиона долей на общую сумму около 428 миллионов долларов. В среднем продажа акций каждый день приносила миллиардеру 10,4 миллиона долларов, в то время как наибольший результат наблюдался 28 декабря – 17,1 миллиона долларов.

До этого Цукерберг не продавал акцию Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года,

– написали в СМИ.

В 2023 году акции компании Meta превзошли акции всех других крупных технологичных гигантов, кроме Nvidia Corp. В настоящее время они держат тенденцию на приближение к уровню сентября 2021 года – то есть своего максимума.

К слову, Цукерберг находится на седьмом месте в рейтинге самых богатых людей мира. Он владеет 13% акций Meta и имеет состояние на уровне около 125 миллиардов долларов.