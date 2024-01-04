Цукерберг продав акції Meta
Це перший продаж акцій компанії за два роки. Так сталося через падіння цін на акції до найнижчого рівня за сім років.
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З 1 листопада до кінця 2023 року Цукерберг продавав акції компанії щодня, сумарно збувши майже 1,28 мільйона часток на загальну суму близько 428 мільйонів доларів. В середньому продаж акцій кожен день приносив мільярдеру 10,4 мільйона доларів, тоді як найбільший результат спостерігався 28 грудня – 17,1 мільйона доларів.
До цього Цукерберг не продавав акції Meta з листопада 2021 року. Минулого року ціна акцій компанії зросла на 194% з семирічного мінімуму наприкінці 2022 року,
– написали у ЗМІ.
До слова Цукерберг знаходиться на сьомому місці у рейтингу найбагатших людей світу. Він володіє 13% акцій Meta і має статки на рівні близько 125 мільярдів доларів.