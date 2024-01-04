Цукерберг продал акции Meta

Это первая продажа акций компании за два года. Так произошло из-за падения цен на акции до самого низкого уровня за семь лет.

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С 1 ноября по конец 2023 года Цукерберг продавал акции компании ежедневно, суммарно сбыв почти 1,28 миллиона долей на общую сумму около 428 миллионов долларов. В среднем продажа акций каждый день приносила миллиардеру 10,4 миллиона долларов, в то время как наибольший результат наблюдался 28 декабря – 17,1 миллиона долларов.

До этого Цукерберг не продавал акцию Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года,

– написали в СМИ.

Напомним! В 2023 году акции компании Meta превзошли акции всех других крупных технологичных гигантов, кроме Nvidia Corp. В настоящее время они держат тенденцию на приближение к уровню сентября 2021 года – то есть своего максимума.

К слову, Цукерберг находится на седьмом месте в рейтинге самых богатых людей мира. Он владеет 13% акций Meta и имеет состояние на уровне около 125 миллиардов долларов.