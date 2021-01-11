Нефть и фондовые рынки Европы падают из-за пандемии коронавируса, которая все еще набирает силу. Что происходит на рынках 11 января, читайте на Финансы 24.

Индекс DAX в Германии 11 января торговался на 0,9% ниже, индекс CAC 40 во Франции снизился на 0,5%, а индекс FTSE Великобритании упал на 0,6%, сообщает Investing.com.

Однако некоторые фондовые индексы продемонстрировали рост. В частности, индекс STOXX Technology обновил свой максимум, а британский продавец спорттоваров JD Sports Fashion поднялся на 4,5% до рекордно высокого уровня. Однако это связано с рождественским сезоном, который принес компании высокие прибыли.

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COVID-19 сдерживает рынки

Многие европейские страны с новыми силами борются с коронавирусом после появления нового штамма, через который вирус распространяется быстрее.

Случаи COVID-19 растут во всем мире, в частности в Китае, где все началось. Там зафиксировали самый большой суточный прирост больных за последние 5 месяцев. Поэтому в Шицзячжуан, столице провинции Хэбэй и эпицентре новой вспышки ввели локдаун.

Экономические стимулы в США

Потери, которые 11 января понесли европейские фондовые рынки могут быть временными. Все потому, что инвесторы ожидают дополнительных налоговых стимулов в США после того, как демократы получат Конгресс.

Что происходит на рынках других активов

Цены на нефть стабильно падают после того, как растет количество больных. Ведь чем больше больных, тем хуже работает экономика, а страны вводят ограничения. Из-за этого страдает спрос, а значит и цены.

Однако, цены остаются выше уровня 50 долларов за баррель, что поддерживается неожиданным обещанием Саудовской Аравии сократить добычу на 1 миллион баррелей в день в течение двух месяцев.

Американские фьючерсы на нефть торговались на 0,7% ниже – 51,87 доллара за баррель, тогда как нефть марки Brent упала на 0,9% – до 55,50 долларов.

Фьючерсы на золото подорожали на 0,7% до 1848 долларов за унцию, тогда как валютная пара евро / доллар торговались на 0,2% ниже – 1,2188.

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