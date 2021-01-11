Нафта та фондові ринки Європи падають через пандемію коронавірусу, яка все ще набирає силу. Що відбувається на ринках 11 січня, читайте на Фінанси 24.

Індекс DAX у Німеччині 11 січня торгувався на 0,9% нижче, індекс CAC 40 у Франції знизився на 0,5%, а індекс FTSE Великобританії впав на 0,6%, повідомляє Investing.com.

Однак деякі фондові індекси продемонстрували ріст. Зокрема, індекс STOXX Technology оновив свій максимум, а британський продавець спорттоварів JD Sports Fashion піднявся на 4,5% до рекордно високого рівня. Проте це пов'язано з різдвяним сезоном, який приніс компанії високі прибутки.

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COVID-19 стримує ринки

Багато європейських країн з новими силами борються з коронавірусом після появи нового штаму, через який вірус поширюється швидше.

Випадки COVID-19 зростають у всьому світі, зокрема й у Китаї, де все почалося. Там зафіксували найбільший добовий приріст хворих за останні 5 місяців. Через це у Шицзячжуан, столиці провінції Хебей та епіцентрі нового спалаху ввели локдаун.

Економічні стимули в США

Втрати, які 11 січня понесли європейські фондові ринки можуть бути тимчасовими. Все тому, що інвестори очікують додаткових податкових стимулів у США після того, як демократи здобудуть Конгрес.

Що відбувається на ринках інших активів

Ціни на нафту стабільно падають після того, як зростає кількість хворих. Адже чим більше хворих, тим гірше працює економіка, а країни вводять обмеження. Через це страждає попит, а відтак і ціни.

Однак, ціни залишаються вище рівня 50 доларів за барель, що підтримується несподіваною обіцянкою Саудівської Аравії скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на день протягом двох місяців.

Американські ф'ючерси на нафту торгувалися на 0,7% нижче – 51,87 долара за барель, тоді як нафта марки Brent впала на 0,9% – до 55,50 доларів.

Ф'ючерси на золото подорожчали на 0,7% до 1848 доларів за унцію, тоді як валютна пара євро / долар торгувалися на 0,2% нижче – 1,2188.

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