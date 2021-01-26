Акции Etsy прыгнули в цене после похвального твита Илона Маска
Во вторник, 26 января, акции компании с электронной коммерции Etsy существенно выросли из-за твита Илона Маска. С начала пандемии акции компании выросли в несколько раз.
Источник: Bloomberg
Маск, основатель Tesla и SpaceX, второй раз в этом месяце поднял акции компании Etsy благодаря соцсетям. На этот раз на 11%.
Интересно Самые дорогие бренды мира: обновленный рейтинг от Brand Finance
Я как-то люблю Etsy. Купил своей собаке шлем марсианина Марвина ручного вязания,
– написал Маск.
Интересно, что ранее таким же способом Маск вызвал рост акций компании Signal Advance Inc. На самом деле Маск призвал свои фолловеров использовать некоммерческую программу обмена сообщениями Signal, но читатели восприняли это по-другому.
Что известно о Etsy
Это американский онлайн-магазин, где продают предметы ручной работы или старинные изделия. Это могут быть ювелирные изделия, одежда, мебель и тому подобное. Старинными считают товары, которым более 20 лет.
Акции Etsy 26 января поднялись до 232,39 доллара. С самой низкой точки в марте 2020 акции выросли на 560%.
Акции Etsy / Investing.com
Поделиться новостью