У вівторок, 26 січня, акції компанії з електронної комерції Etsy суттєво виросли через твіт Ілона Маска. З початку пандемії акції компанії виросли у кілька разів.

Джерело: Bloomberg

Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, вдруге цього місяця підняв акції компанії Etsy завдяки соцмережам. Цього разу на 11%.

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I kinda love Etsy — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

Я якось люблю Etsy. Купив своєму собаці шолом марсіанина Марвіна ручного в'язання,

– написав Маск.

Цікаво, що раніше таким же способом Ілон Маск спричинив ріст акцій компанії Signal Advance Inc. Насправді Маск закликав свої фоловерів використовувати неприбуткову програму обміну повідомленнями Signal, але читачі сприйняли це по-іншому.

Що відомо про Etsy

Це американський онлайн-магазин, де продають предмети ручної роботи або старовинні вироби. Це можуть бути ювелірні вироби, одяг, меблі тощо. Старовинними вважають товари, яким понад 20 років.

Акції Etsy 26 січня піднялися 232,39 долара. З найнижчої точки у березні 2020 року акції виросли на 560%.



Акції Etsy / Investing.com

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