Безос продал акции Amazon на сотни миллионов долларов
- Джефф Безос продал 3,3 миллиона акций Amazon на сумму почти 737,6 миллиона долларов в конце июня.
- После продажи в собственности Безоса остается около 905 миллионов акций Amazon.
Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос избавился от части акций своей компании. В конце июня он продал бумаги гиганта электронной коммерции на сотни миллионов долларов.
Сколько акций Amazon продал Джефф Безос
Как стало известно из отчетных документов, основатель и исполнительный председатель Amazon Джефф Безос в конце июня продал акции компании на сумму почти 737,6 миллиона долларов. За эти деньги он реализовал 3,3 миллиона акций своей компании, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters
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После продажи в собственности Безоса остается еще около 905 миллионов акций Amazon. При этом, в 2024 году он уже миллиардер уже продавал бумаги компании на сумму почти 5 миллиардов долларов.
Кто такой Джефф Безос
Джефф Безос – американский предприниматель, основатель и исполнительный председатель Amazon. Начал бизнес с онлайн-магазина книг, превратив его в крупнейший интернет-ритейлер мира. Также владеет космической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post. Недавно Безос женился на журналистке Лорен Санчес – церемония состоялась в Венеции и собрала множество звездных гостей. По данным Forbes, с состоянием 234,4 миллиарда долларов он занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира.