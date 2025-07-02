Сколько акций Amazon продал Джефф Безос

Как стало известно из отчетных документов, основатель и исполнительный председатель Amazon Джефф Безос в конце июня продал акции компании на сумму почти 737,6 миллиона долларов. За эти деньги он реализовал 3,3 миллиона акций своей компании, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters

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После продажи в собственности Безоса остается еще около 905 миллионов акций Amazon. При этом, в 2024 году он уже миллиардер уже продавал бумаги компании на сумму почти 5 миллиардов долларов.