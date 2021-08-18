Инцидент с Poly Network имеет все шансы войти в историю, как самая большая криптокража в мире. Позже платформа даже смогла наладить связь с хакером, который получил прозвище "Мистер Белая шляпа" . Свой шаг компании обосновала тем, что за хакерской атакой стоит человек, который выявляет недостатки в системе безопасности, чтобы их можно было устранить в будущем.

Примечательно Ориентир для инвесторов и рынков: как получить доход от коррекции индекса Nasdaq

Крип топлат форма может нанять на работу хакера, который ее ограбил

Poly Network заявила, что не будет выдвигать обвинения против хакера. По сути, это гарантия его неприкосновенности. Более того, компания предложила хакеру работу. Речь идет о должности главного советника по безопасности. Poly Network также надеется мотивировать хакера вернуть еще почти 300 миллионов долларов. Именно по этому накануне криптоплатформа предложила "Белой шляпе" вознаграждение в размере 500 тысяч долларов, назвав это "наградой за ошибку".

По данным CNBC , хакер отказался от денежного вознаграждения от Poly Network. Он заявил, что взломал систему безопасности компании для развлечения.

Предложение с иммунитетом могло прозвучать, как разумный шаг со стороны Poly Network, чтобы забросить наживку, но вряд ли власть согласится с этим решением и даже не позволит его. За этой атакой, вероятно, внимательно следили киберпреступники и правоохранители, потенциально открывает возможность для атак имитаторов,

– заявил специалист фирмы по кибербезопасности ESET Джейк Мур.

Poly Network предложила хакеру работу / Фото Unsplash

К теме Аналитик Bloomberg назвал имя возможного создателя биткоина: первое фото

Детали ограбления Poly Network: