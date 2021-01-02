Несмотря на пандемию коронавируса, дорогие технологические компании мира прибавили в стоимости триллиона долларов. Подробнее о каждой из компаний читайте на Финансы 24.

Семь самых ценных технологических компаний США – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla и Nvidia – в 2020 году добавили 3,4 триллиона долларов в капитализации на фоне пандемии и экономического кризиса, сообщает CNBC.

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Почему техкомпании дорожают

Apple в прошлом году могла похвастаться удачными продажами iPhone, а Microsoft – своей работой на совместным продуктом Teams. Amazon продолжал сохранять контроль над электронной коммерцией. А сотрудничество Facebook и Google в рекламной сфере только укрепило их.

Пандемии коронавируса также не удалось приостановить развитие Big Tech, которое не замедлило даже количество расследований по монополии.

Как росли компании в 2020

Tesla

Стремительный рост акций компании стал сюрпризом для всех. В 2020 году акции выросли почти в девять раз, подняв рыночную капитализацию производителя электромобилей с 76 миллиардов долларов в начале года до 669 миллиардов долларов в последний день года.

Несмотря на закрытие завода в начале разгара пандемии, Tesla возобновила позиции, доставив рекордное количество автомобилей в третьем квартале.

Напомним, что в декабре Tesla включили в индекс S&P 500.

Nvidia

Между тем производитель микросхем Nvidia более чем удвоился в 2020 году, закрывшись с рыночной капитализацией в 323 миллиарда долларов, что делает ее седьмой самой ценной технологической компанией.

Apple

Безусловно, наибольший рост рыночной капитализации достигла компания Apple, которая выросла почти на 1 триллион долларов в стоимости благодаря росту акций на 81%.

Amazon

Компания Amazon, которая получила выгоду от роста своего потребительского и облачного вычислительного бизнеса, выросла на 710 миллиардов долларов.

Карантинные мероприятия только способствовали популярности компании, которая является лидером сфере онлайн-ритейла.

Другие компании

Microsoft получила дополнительные 480 миллиардов долларов, тогда как Alphabet заработала 268 миллиардов долларов, а Facebook – 193 миллиарды долларов.

Личное богатство

О том, что техгиганты только выиграли от пандемии, свидетельствует рейтинг самых богатых людей мира.