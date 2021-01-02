Попри пандемію коронавірусу, найдорожчі технологічні компанії світу додали у вартості трильйони доларів. Детальніше про кожну з компаній читайте на Фінанси 24.

Сім найцінніших технологічних компаній США – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla і Nvidia – у 2020 році додали 3,4 трильйона доларів до капіталізації на фоні пандемії та економічної кризи, повідомляє CNBC.

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Чому техкомпанії дорожчають

Apple минулого року могла похвалитися вдалими продажами iPhone, а Microsoft – своєю роботою на спільним продуктом Teams. Amazon продовжував зберігати контроль над електронною комерцією. А співпраця Facebook та Google у рекламній сфері лише зміцнила їх.

Пандемії коронавірусу також не вдалося призупинити розвиток Big Tech, який не сповільнила навіть кількість розслідувань щодо монополії.

Як зростали компанії у 2020

Tesla

Стрімкий ріст акцій компанії став сюрпризом для всіх. У 2020 році акції зросли майже в дев'ять разів, піднявши ринкову капіталізацію виробника електромобілів із 76 мільярдів доларів на початку року до 669 мільярдів доларів в останній день року.

Попри закриття заводу на початку розпалу пандемії, Tesla відновила позиції, доставивши рекордну кількість автомобілів у третьому кварталі.

Нагадаємо, що у грудні Tesla включили до індексу S&P 500.

Nvidia

Тим часом виробник мікросхем Nvidia більш ніж подвоївся у 2020 році, закрившись з ринковою капіталізацією в 323 мільярди доларів, що робить її сьомою найціннішою технологічною компанією.

Apple

Безумовно, найбільше зростання ринкової капіталізації досягла компанія Apple, яка зросла майже на 1 трильйон доларів у вартості завдяки зростанню акцій на 81%.

Amazon

Компанія Amazon, яка отримала вигоду від зростання свого споживчого та хмарного обчислювального бізнесу, виросла на 710 мільярдів доларів.

Карантинні заходи лише сприяли популярності компанії, яка є лідером сфері онлайн-ритейлу.

Інші компанії

Microsoft отримала додаткові 480 мільярдів доларів, тоді як Alphabet заробила 268 мільярдів доларів, а Facebook – 193 мільярди доларів.

Особисте багатство

Про те, що техгіганти лише виграли від пандемії, свідчить рейтинг найбагатших людей світу.