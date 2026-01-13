Можно ли рассчитаться купюрой в 500 евро в Украине и Европе
- Европейский центральный банк принял решение о выводе из обращения банкноты 500 евро в 2019 году.
- Банкноту 500 евро решили изъять из-за частых подделок и использования в мошеннических операциях.
ЕЦБ принял решение о выводе из обращения банкноты 500 евро еще в 2019 году. В то же время эта купюра остается действующей. То есть, ее можно использовать при расчетах и сейчас.
Что известно об изъятии из обращения 500 евро?
500 евро являются частью первой серии еврокупюр, что была выпущена 1 января 2002 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения
Сейчас существует всего две серии евро, которые состоят из таких номиналов:
- Первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
- Вторая серия: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эта серия выпускалась с 2013 по 2019 годы).
Интересно! Вторая серия получила название "Европа". Это связано именно с оформлением этих купюр. Дело в том, что на банкнотах изображена принцесса Европы. Это известный персонаж из греческой мифологии.
500 евро решили вывести из обращения потому, что эту банкноту часто подделывали. Также фальшивки с таким номиналом активно использовали в мошеннических операциях, сообщает Европейский центральный банк.
Важно понимать, что 500 евро и дальше будут сохранять свою стоимость. К тому же они свободно обмениваются.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает ЕЦБ.
Что важно знать о евро сейчас?
В Украине свободно обмениваются евробанкноты, которые сейчас находятся в обращении. На результат процедуры влияет состояние денег. Купюры, которые имеют признаки незначительного износа, должны свободно обмениваться.
А вот те купюры, которые имеют признаки значительного износа, передают на инкассо. Эта операция происходит по тарифам финучреждения.
Несколько сложнее ситуация с евроцентами. Ведь их не обязаны принимать финучреждения Украины. Дело в том, что проверка и обмен таких денег довольно проблематичны.