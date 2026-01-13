Что известно об изъятии из обращения 500 евро?

500 евро являются частью первой серии еврокупюр, что была выпущена 1 января 2002 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Сейчас существует всего две серии евро, которые состоят из таких номиналов:

Первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторая серия: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эта серия выпускалась с 2013 по 2019 годы).

Интересно! Вторая серия получила название "Европа". Это связано именно с оформлением этих купюр. Дело в том, что на банкнотах изображена принцесса Европы. Это известный персонаж из греческой мифологии.

500 евро решили вывести из обращения потому, что эту банкноту часто подделывали. Также фальшивки с таким номиналом активно использовали в мошеннических операциях, сообщает Европейский центральный банк.

Важно понимать, что 500 евро и дальше будут сохранять свою стоимость. К тому же они свободно обмениваются.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает ЕЦБ.

Что важно знать о евро сейчас?