Согласно данным Федеральной комиссии по финансовой грамотности и образованию США, существует 5 ключевых принципов финансовой грамотности Эти шаги помогут каждому улучшить или изменить свои привычки, которые будут способствовать созданию здоровой финансовой ситуации.

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Доход

Прежде всего нужно понять, какими средствами вы оперируете. Речь идет о всех денежные поступления и льготы. Это начало для максимального эффективного использования денег.

Сбережения и инвестиции

Всегда следует откладывать определенную сумму средств от системных доходов. В частности, для определенных финансовых целей. Например, это может быть приобретение дома. Соответственно создание бюджета поможет начать двигаться к достижению цели, даже если придется начинать с небольших шагов.

Чтобы начать инвестировать, сначала нужно понять, какие доступны опции. Далее лучше сбалансировать долговременные и кратковременные инвестиции, а также не стоит минимизировать риски. Кроме того, следует продолжать получать соответствующие знания и откладывать деньги, сообщает портал Bankrate.

Финансовая подушка

Также следует уделить время вопросу обеспечения себя на случай непредвиденных и серьезных ситуаций, которые могут требовать существенных затрат. Для этого, например, подойдет такая опция, как создание резервного фонда с денежными средствами.

Расходы

Для начала следует убедиться, что ваш образ жизни отвечает вашим финансовым возможностям. Также поможет приобретение товаров, цена которых образует наилучшее соотношение. – качество. Что касается масштабных затрат, необходимо оценить реальную потребность в этом и финансовые возможности.

Долги

Деньги, взятые взаймы, могут помочь решать необходимые вопросы в определенный период. Однако перед тем, как решиться на такой шаг, стоит оценить свои возможности и способность регулировать этот вопрос.