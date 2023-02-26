Згідно з даними Федеральної комісії з фінансової грамотності та освіти США, існує 5 ключових принципів фінансової грамотності. Ці кроки допоможуть кожному покращити або змінити власні звички, які сприятимуть створенню здорової фінансової ситуації.

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Дохід

Перш за все потрібно зрозуміти, якими коштами ви оперуєте. Йдеться про усі фінансові надходження та пільги. Це початок для максимального ефективного використання грошей.

Збереження та інвестиції

Завжди потрібно відкладати певну суму коштів від системних доходів. Зокрема, для певних фінансових цілей. Для прикладу, це може бути придбавання будинку. Відповідно створення бюджету допоможе почати рухатися до досягнення мети, навіть, якщо доведеться починати з невеличких кроків.

Аби почати інвестувати, спочатку потрібно зрозуміти, які є доступні опції. Далі краще збалансувати довготривалі та короткотривалі інвестиції, а також на варто мінімізувати ризики. Крім того, варто продовжувати отримувати відповідні знання та відкладати гроші, повідомляє портал Bankrate.

Фінансова подушка

Також варто приділити час питанню убезпечення себе на випадок непередбачуваних та серйозних ситуацій, які можуть вимагати суттєвих витрат. Для цього, наприклад, підійде така опція, як створення резервного фонду з коштами.

Витрати

Для початку варто переконатися, що ваш спосіб життя відповідає вашим фінансовим можливостям. Також допоможе придбання товарів, ціна яких утворює найкраще співвідношення ціна – якість. Щодо масштабних витрат, то необхідно оцінити реальну потребу в цьому та фінансові можливості.

Борги

Гроші, взяті в борг, можуть допомогти розв'язувати необхідні питання у певний період. Проте перед тим, як зважитися на такий крок варто оцінити свої можливості та здатність регулювати це питання.