5 бизнесменов из технологического сектора вместе потеряли более 85 миллиардов долларов за первые несколько недель 2022 года, поскольку их состояние пострадало от масштабной распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе.

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Кто сколько потерял

Лидер рейтинга самых богатых людей мира – Илон Маск – потерял примерно 27 миллиардов долларов с начала текущего года. Его капитал снизился до 243 миллиардов долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index . Для сравнения издание Forbes оценивает его состояние в 244,2 миллиарда долларов.

Интересно! В то же время, это почти на 100 миллиардов долларов меньше, чем в ноябре 2021 года. Тогда капитал "Маска" взлетели до 335 миллиардов долларов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос с начала 2022 года потерял около 25 миллиардов долларов. По версии Bloomberg , бизнесмен занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в размере 168 миллиардов долларов. При этом Forbes оценивает его капитал в 168,5 миллиарда долларов, при этом он закрывает тройку лидеров.

Бизнесмены потеряли более 85 миллиардов долларов с начала года / Фото Getty Images

Состояние соучредителя техгиганта Microsoft Билла Гейтса с первого января 2022 года уменьшилось на 9,5 миллиарда долларов до 129 миллиардов долларов, тогда как один из создателей Google Ларри Пейдж увидел как он потерял 12 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, согласно Bloomberg . Закрывает эту пятерку основатель компании Meta (в прошлом Facebook) Марк Цукерберг. Его капитал уменьшился примерно на 12 миллиардов долларов с начала года.

К теме. Forbes оценивает состояние Гейтса, Пейджа и Цукерберга в 131,3 миллиарда долларов, 111,9 миллиарда долларов, 107,5 миллиарда долларов соответственно.

Все они терпели убытки в своих технологических акциях. На прошлой неделе эталонный высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite упал примерно на 8% из-за нескольких факторов: