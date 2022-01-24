5 бізнесменів із технологічного сектора разом втратили понад 85 мільярдів доларів за перші кілька тижнів 2022 року, оскільки їхні статки постраждали від масштабного розпродажу на фондовому ринку минулого тижня.

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Хто скільки втратив

Лідер рейтингу найзаможніших людей світу – Ілон Маск – втратив приблизно 27 мільярдів доларів з початку поточного року. Його капітал знизився до 243 мільярдів доларів, згідно з Bloomberg Billionaires Index. Водночас це майже на 100 мільярдів доларів менше, ніж у листопаді 2021 року. Тоді капітал Маска злетіли до 335 мільярдів доларів. Для порівняння видання Forbes оцінює його статки у 244,2 мільярда доларів.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос з початку 2022 року втратив приблизно 25 мільярдів доларів. За версією Bloomberg, бізнесмен займає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей світу зі статками у розмірі 168 мільярдів доларів. При цьому Forbes оцінює його капітал у 168,5 мільярда доларів, при цьому тут він закриває трійку лідерів.

Бізнесмени втратили понад 85 мільярдів доларів з початку року / Фото Getty Images

Багатство співзасновника техгіганта Microsoft Білла Гейтса з першого січня 2022 року зменшилося на 9,5 мільярда доларів до 129 мільярдів доларів, тоді як один зі творців Google Ларрі Пейдж побачив як він втратив 12 мільярдів доларів. Тепер його статки оцінюють у 117 мільярдів доларів, згідно з Bloomberg. Закриває цю п'ятірку засновник компанії Meta (у минулому Facebook) Марк Цукерберг. Його капітал зменшився на приблизно на 12 мільярдів доларів з початку року.

До теми. Forbes оцінює статки Гейтса, Пейджа та Цукерберга у 131,3 мільярда доларів, 111,9 мільярда доларів, 107,5 мільярда доларів відповідно.

Усі вони зазнали збитків у своїх технологічних акціях. Минулого тижня еталонний високотехнологічний індекс Nasdaq Composite впав приблизно на 8% через кілька факторів: