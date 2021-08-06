2,5 доллара за 1 миллионов боливаров: как Венесуэла будет спасать национальную валюту

6 августа 2021 , 13:17
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Источник:

Bloomberg

Национальная валюта Венесуэлы страдает от гиперинфляции. По состоянию на 6 августа 1 миллион боливаров можно обменять всего на 2,5 доллара.

Долой нули

В попытках спасти ситуацию, центральный банк "удалит" 6 нулей. Новые банкноты появятся в обращении с 1 октября.

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Однако экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит сделки. Проблему гиперинфляцию это не решит, поскольку есть чрезвычайно высокое недоверие к валюте, и неэффективная политика властей не способствует его поднятию.

Удаление этих нулей вообще не решает причины проблемы. Без решения корня проблемы за несколько месяцев мы получим такую же проблему,
– сказал Луис Висенте Леон, президент компании Datanalisis.

Переход в "цифру"

Кроме того, граждан призывать переходит на цифровой боливар. Люди в основном расплачиваются американскими долларами, но некоторые сделки можно делать исключительно в национальной валюте, к примеру:

  • проезд в автобусе;
  • заправка;
  • получения субсидий.

В боливарах делать это крайне неудобно из-за его ежедневное обесценивания. Цифровой боливар может несколько смягчить ситуацию.

Инфляция в Венесуэле

  • Гиперинфляция в Венесуэле продолжается по меньшей мере с 2017 года.
  • В 2020 году она достигла 2575%, по данным индекса Bloomberg.
  • В марте 2021 в стране ввели три новые банкноты : 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров. Но и они почти ничего не стоят.
Автор: Юлія Поскробок