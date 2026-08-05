Как решение НБУ объясняет эксперт

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, в свою очередь, пояснил, что новая купюра является прежде всего адаптацией наличного обращения к изменениям, которые уже произошли в экономике, в частности к росту доходов и цен.

Эксперт призвал не путать этот шаг НБУ с дополнительной эмиссией. "Две банкноты по тысяче гривен и одна в 2 тысячи гривен – это одинаковая сумма денег. Изменилось количество купюр, а не денег", – отметил он. Инфляционные риски же возникают именно тогда, когда количество денег растет быстрее, чем объем товаров и услуг.

Во-вторых, новый крупнейший номинал фактически возвращается к исторически привычному диапазону в около 40 – 60 долларов:

в 1996 году 100 гривен по тогдашнему курсу соответствовали примерно 57 долларам;

в 2019 году 1 тысяча гривен – ориентировочно 40 долларам;

в 2026 году 2 тысячи гривен – чуть более 44 долларов (по условному курсу 45 гривен за доллар).

Более того, объем наличных денег в обращении уже превысил 970 миллиардов гривен, а на банкноты номиналом 1 тысяча гривен приходится более 55% этой суммы.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Когда более половины всей суммы наличных денег приходится на одну самую крупную банкноту, это означает, что она работает почти на пределе своих возможностей. Экономика фактически переросла банкнотный ряд, сформированный семь лет назад.

Еще одним аргументом банкир назвал сокращение расходов на обслуживание бумажных денег, в частности их изготовление, транспортировку, инкассацию, хранение и даже утилизацию. И хотя безналичные платежи в Украине активно развиваются, проблемы могут возникать во время отключений электроэнергии и т. п.

В конечном итоге стабильность гривны будет зависеть не от номинала самой крупной банкноты, а от уровня инфляции, состояния экономики, сбалансированности бюджета, регулярности международной помощи, объема валютных резервов и денежно-кредитной политики НБУ.

Напомним, по прогнозу эксперта, курс доллара в августе будет колебаться в пределах 44,7 – 45,7 гривны, тогда как для евро этот показатель составит 51 – 52,5 гривны.