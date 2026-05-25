НБУ выводит из обращения некоторые 200 гривен: обратите внимание именно на эту деталь
НБУ регулярно обновляет банкноты. Этот процесс необходим для того, чтобы улучшить состояние наличности, находящейся в обращении. В частности, сейчас изымаются гривневые купюры предыдущих поколений.
Какие гривны изымает из обращения НБУ?
НБУ изымает из обращения гривны образцов 2003 – 2007 годов. То есть третьего поколения, сообщает Нацбанк.
Нужно понимать, что в целом существует четыре поколения гривны. В обращении сейчас преобладает именно четвертое.
Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа,
– сообщает НБУ.
Обратите внимание! Банкноты первого и второго поколений официально перестали быть средствами платежа с 1 октября 2020 года. Соответственно, при расчетах их использовать нельзя.
К банкнотам 3 поколения, которые сейчас изымаются, относятся такие номиналы: 20, 50, 100, 200 и 500 гривен. Они еще могут использоваться при расчетах. Однако:
- этими купюрами не пополняется оборот;
- а также они не выдаются из касс банков.
Какие купюры изъяли из обращения в 2026?
Регулятор принял решение изъять из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. То есть, их уже нельзя использовать как средство платежа. Однако такие купюры разрешено обменять. Например, это можно сделать через украинские банки.
Дело в том, что регулятор решил заменить эти банкноты на монеты соответствующих номиналов. Это поможет снизить расходы. Ведь монеты изнашиваются медленнее и, соответственно, нуждаются в более редкой замене.