Старые 20 гривен исчезают из кошельков – можно ли заработать на банкноте 2013 года

Пока украинцы привыкают к новым купюрам, их предшественницы незаметно уходят в прошлое. Именно Нацбанк постепенно обновляет банкнотно-монетный ряд, выводя из обращения гривны старых образцов.

Сколько стоят 20 гривен старого образца

Из-за этого все реже в кошельках можно найти напечатанные в 2013 году 20 гривен. Имеют ли такие деньги спрос среди коллекционеров, а также сколько за них готовы платить – разбирался 24 Канал.

Смотрите также Какие банкноты по 50 гривен больше не принимают в магазинах

Образцы 1992, 1995 и 2000 годов уже давно изъяли из обращения, тогда как отбор старых зеленых банкнот образца 2003 года продолжается.

Речь идет о напечатанных в 2003, 2005, 2011, 2013 и 2016 годах деньгах, поэтому они остаются полноценным платежным средством в Украине.



Как выглядят 20 гривен 2013 года печати / Фото НБУ

Поэтому стоимость такой купюры прежде всего определяется ее номиналом и составляет 20 гривен. Правда, люди уже начали выставлять отдельные экземпляры на продажу как сувенир и память о предыдущем поколении украинских денег.

Объявления можно встретить на онлайн-платформах. Цены на банкноты с подписью Игоря Соркина, так называемого "кассира семьи Януковича", достигают 150 – 250 гривен.

Интересно! На лицевой стороне изображен портрет украинского писателя, критика, переводчика, журналиста, социолога, этнографа, историка и философа Ивана Франко, тогда как на обороте – Львовский оперный театр. Пальмовая ветвь над головой скульптуры символизирует награду людям, которые посвятили себя искусству.

Какие еще 20 гривен продают в Украине