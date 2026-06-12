Эту монетку можно продать дорого: в чём её особенность

2 копейки 1994 года можно продать довольно дорого. В частности, из-за редкости такого экземпляра. Напомним, что эта монета находилась в обращении до 2019 года.

Какие 2 копейки можно дорого продать? 2 копейки 1994 года имеют несколько разновидностей. Самой дорогой считается – 2(10 к.)АА, сообщает ресурс "Монеты-ягодки". Читайте также Старую гривну можно обменять на тысячи: как выглядит такая монета Главной особенностью этого экземпляра является широкий кант. Возник такой нюанс следующим образом: при чеканке аверса монеты использовали штемпель от 10 копеек 1994 года;

именно из-за этого, аверс получился широким, ведь диаметр штемпелей для 10 копеек ощутимо меньше, чем для 2 копеек.

Как выглядит монета 2 копейки 1994 года с широким кантом / Изображение с сервиса "Монеты-ягодки" Интересно! Нумизматы часто называют 2(10 к.)АА "перепуткой". Цена такой монеты варьируется. Если опираться на данные аукционов, получится, что стоимость подобного экземпляра может доходить до 4 500 гривен. За сколько можно продать другие экземпляры 2 копеек 1994 года? Другие экземпляры стоят не так дорого. Например, 1АА, который имеет гроздь №1 с хвостиком, может стоить от 1 до 20 гривен.

Немного дороже стоит 1ВА. У него гроздь №1 без хвостика. Цена такой монетки 20 – 50 гривен.