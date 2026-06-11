Почему этот экземпляр такой ценный?

Монета номиналом 1 гривна 1995 года считается редкой Первоначально так получилось из-за того, что их тираж небольшой – примерно 52 тысячи штук, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Фактически, любой экземпляр такой монеты ценен. Однако наиболее редкой является разновидность 2АА2. Его основная особенность в том, что он имеет – 3 точки на гурте. Средняя цена этого вида – 11 000 – 16 000 гривен.

Продать такую монету можно на различных платформах. В частности, на онлайн-аукционах Violity и Monitex. Чтобы продажа точно была успешной, стоит:

сделать подробные фото и видео монеты;

не чистить ее и не мыть, особенно с помощью абразивов, это создает дополнительные повреждения, что только снижают цену монеты.

Обратите внимание! Наиболее распространенными являются разновидности 1АБ1.1 и 1АБ1.2. Их можно определить по широкому канту. Цена таких экземпляров – 500 – 800 гривен. Нужно понимать, что конечная стоимость монеты зависит именно от состояния.

За сколько можно продать другие разновидности?