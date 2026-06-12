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12 июня, 08:55
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Кому будет выплачиваться 13-я пенсия в 2026 году

Анастасия Зорик

13-я пенсия – это не дополнительная пенсионная выплата. Её выплачивают родственникам умерших пенсионеров в определенных случаях. О каких именно ситуациях идет речь, читайте далее.

Что такое 13-я пенсия?

13 пенсия – это, фактически, недополученные деньги умершего пенсионера, сообщает ПФУ.

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Родственникам умершего эти средства выплатят при следующих условиях:

  • родственники умершего проживали с ним на момент смерти;
  • родственники считаются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (при этом, они могли не проживать вместе с пенсионером).

Отметим, что в случаях, когда на пенсию претендует сразу несколько членов семьи, происходит распределение средств поровну между всеми.

Чтобы получить эту выплату, родственникам необходимо обратиться:

  • в отделение ПФУ;
  • на веб-портал Пенсионного фонда.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения к документу, удостоверяющему личность заявителя, и свидетельству о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство, 
– подчеркивает ПФУ.

Обратите внимание! Исключением из этого перечня являются пенсии, назначенные, в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Речь идет о ситуации, когда выплаты не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению.

Что должны знать украинцы о выходе на пенсию сейчас?

  • В настоящее время, чтобы выйти на пенсию, украинцы должны накопить достаточный стаж. Минимальный показатель зависит от возраста.
  • По состоянию на 2026 год, выход на пенсию в 60 лет возможен при наличии не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года минимум – 23 года стажа.
  • А в 65 лет требуется наименьший стаж. Минимум в этом случае – 15 лет страхового стажа.

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