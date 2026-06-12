Кому будет выплачиваться 13-я пенсия в 2026 году
13-я пенсия – это не дополнительная пенсионная выплата. Её выплачивают родственникам умерших пенсионеров в определенных случаях. О каких именно ситуациях идет речь, читайте далее.
Что такое 13-я пенсия?
13 пенсия – это, фактически, недополученные деньги умершего пенсионера, сообщает ПФУ.
Читайте также Пенсионеры имеют право не платить налог: есть одно условие
Родственникам умершего эти средства выплатят при следующих условиях:
- родственники умершего проживали с ним на момент смерти;
- родственники считаются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (при этом, они могли не проживать вместе с пенсионером).
Отметим, что в случаях, когда на пенсию претендует сразу несколько членов семьи, происходит распределение средств поровну между всеми.
Чтобы получить эту выплату, родственникам необходимо обратиться:
- в отделение ПФУ;
- на веб-портал Пенсионного фонда.
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения к документу, удостоверяющему личность заявителя, и свидетельству о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство,
– подчеркивает ПФУ.
Обратите внимание! Исключением из этого перечня являются пенсии, назначенные, в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Речь идет о ситуации, когда выплаты не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению.
Что должны знать украинцы о выходе на пенсию сейчас?
- В настоящее время, чтобы выйти на пенсию, украинцы должны накопить достаточный стаж. Минимальный показатель зависит от возраста.
- По состоянию на 2026 год, выход на пенсию в 60 лет возможен при наличии не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года минимум – 23 года стажа.
- А в 65 лет требуется наименьший стаж. Минимум в этом случае – 15 лет страхового стажа.