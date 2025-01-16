100 долларов старого образца

Так называемые "старые" доллары являются действительными как в Украине, так и в мире. К долларам старого образца, как правило, относятся с осторожностью. Одна из ключевых причин – это то, что следующие серии наличных долларов выпускали с другим дизайном и более современными элементами защиты. Об этом пишет 24 Канал.

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Обычно банки и обменники могут заявлять, что им сложно отличить настоящие банкноты долларов от фальшивых. Особенно это касается купюр долларов, которые ввели в обращение более 26 лет назад.

В серию банкнот 1996 года выпуска, в частности, входит банкнота номиналами 100 долларов. Для примера, на долларах старого образца нет таких защитных элементов:

голографическая лента;

"колокольчик в чернильнице";

антисканерный код.

Как выглядят "новые" и "старые" 100 долларов / Скриншот с munbyn

В Нацбанке неоднократно отмечали, что и коммерческие, и государственные банки в Украине должны принимать доллары старого образца, если настоящие и без признаков значительного износа и/или повреждения. Это касается и пунктов обмена. Ни номинал банкноты, ни год ее выпуска не должны влиять на решение по обмену.