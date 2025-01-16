100 доларів старого зразка

Так звані "старі" долари є дійсними як в Україні, так й у світі. До доларів старого зразка, як правило, ставляться з обережністю. Одна з ключових причин – це те, що наступні серії готівкових доларів випускали з іншим дизайном та більш сучасними елементами захисту. Про це пише 24 Канал.

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Зазвичай банки та обмінники можуть заявляти, що їм складно відрізнити справжні банкноти доларів від фальшивих. Особливо це стосується купюр доларів, які ввели в обіг більше ніж 26 років тому.

До серії банкнот 1996 року випуску, зокрема, входить банкнота номіналами 100 доларів. Для прикладу, на доларах старого зразка немає таких захисних елементів:

голографічна стрічка;

"дзвіночок у чорнильниці";

антисканерний код.

Як виглядають "нові" й "старі" 100 доларів / Скриншот з munbyn

У Нацбанку неодноразово наголошували, що і комерційні, й державні банки в Україні мають приймати долари старого зразка, якщо справжні та без ознак значного зношення та/або пошкодження. Це стосується й пунктів обміну. Ні номінал банкноти, ні рік її випуску не мають впливати на рішення щодо обміну.