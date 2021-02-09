Знаменитости не застрахованы от денежных проблем, несмотря на то, что они много зарабатывают и имеют доступ к крутым финансистам. Рано или поздно деньги заканчиваются. Особенно, если их бессмысленно транжирить или неудачно инвестировать.

Большинство из этих знаменитостей тратили деньги так, будто их слава будет вечной, а они всегда будут востребованными. Из-за этого потеряли все и остались ни с чем. Посмотрим, кто они?

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Вилли Нельсон

Американский певец и актер, один из виднейших представителей кантри, обладатель множества наград, в том числе премий "Грэмми" и "За достижения в области звукозаписи".

Певец и актер Вилли Нельсон / Фото Abilenevisitors

В 1990 году Служба внутренних доходов США изъяла большинство активов Нельсона после того, как он обнаружил, что его бухгалтеры годами не платили налогов. Долг звезды составил 32 миллиона долларов, который после долгих переговоров уменьшился до 6 миллионов долларов.

Вскоре после этого он выпустил свой двойной альбом "The IRS Tapes: Who'll Buy My Memories?". Прибыли от продажи частично перекрыли его долг. В конце концов, он подал в суд на своих бухгалтеров и в 1993 году вылез из долговой ямы.

Mc Hammer

Певец Mc Hammer / Фото Тagsandchats

Американский рэпер, позже – проповедник и телеведущий Стэнли Керк Бьорел, известный как MC Hammer, – прославился в 1990-х. На пике своей музыкальной деятельности он одолжил примерно 30 миллионов долларов для развития собственного бизнеса. Несмотря на то, что его музыкальная карьера была неполноценной, он продолжал тратить большие суммы денег на свой дорогой образ жизни. Hammer платил 500 000 долларов в месяц за окружение в 200 человек.

Неудивительно, что он обанкротился. В 1996 году его долг составил 13 миллионов долларов. 10 лет спустя Служба внутренних доходов заявила, что Хаммер все еще задолжал им 700 000 долларов в качестве обратного налога. Он ответил через соцсети, что уже оплатил все свои долги и даже получил квитанцию.

Николас Кейдж

Актер Николас Кейдж / Фото Wikimedia Commons

Известный американский актер Николас Кейдж не любил платить налоги. Несмотря на то, что он был одним из самых оплачиваемых актеров, Кейдж избегал уплаты налогов, особенно за несколько домов, которыми он владел. Конечно, звезда утверждает, что это не его вина, и что именно руководитель его бизнеса не платил налоги.

Зато поставленный директор уверял, что Кейдж слишком сильно увлекся дорогими покупками. Он купил 15 домов, 22 машины, предметы искусства и экзотические предметы, в том числе череп динозавра за 276 000 долларов. Актер задолжал столько налогов, что ему пришлось продать часть своего имущества.

Майкл Джексон

Певец Майкл Джексон / Фото Мегкиг

Да, в этом списке есть "король попмузыки" Майкл Джексон. Проблемы начались в середине 90-х, когда его впервые обвинили в развращении ребенка. С этого момента его карьера начала замедляться по сравнению с 80-ми, он начал занимать деньги здесь и там.

Кроме того, его ежегодные расходы на 30 миллионов долларов превышали его возможности заработка. Когда он умер, у него были долги в 500 миллионов долларов.

Берт Рейнольдс

Актер Берт Рейнольдс / Фото Рeople

Кинозвезда Берт Рейнольдс остался без жилья в 2011 году. Его дом во Флориде изъял банк, которому он задолжал 1,2 миллиона за ипотеку.

У актера был тяжелый развод с Лони Андерсон, который сопровождался заявлениями о злоупотреблениях и мошенничестве. В процессе оказалось, что Рейнольдс имел 10 миллионов долларов долгов, которые накопились из-за неправильных капиталовложений.

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Лорин Хилл

Певица Лорин Хилл / Фото Getty Images

Американская исполнительница в стиле неосоул, бывшая солистка коллектива The Fugees, которая к 25 годам получила 8 наград "Грэмми".

Лорин Хилл стала известной в 21 год. Она продала примерно 8 миллионов экземпляров своего единственного сольного альбома "Неправильное обучение Лорин Хилл". Вскоре после награждения премией "Грэмми" она выпала из поля зрения общественности.

В 2012 году она отбыла 3-месячное наказание в тюрьме из-за уклонения от налогов. Она задолжала примерно 1 миллион долларов за доходы, заработанные в течение своей карьеры. За время пребывания в тюрьме она вернула долг.

Майк Тайсон

Боксер Майк Тайсон / Фото ABCnews

Король боксерских рингов Майк Тайсон очень неумело распорядился своими деньгами. Он потратил все свое состояние в 300 миллионов долларов, в частности, на "Ролл Ройс", "Харлис", "Феррари", золотые ванны и бенгальских тигров за 2,2 миллиона долларов. Три белых бенгальских тигра стоили ему почти 1500 долларов в день, необходимых на содержание и кормление.

После всех этих безумных расходов он подал заявление о банкротстве в 2003 году, задолжав 10 миллионов долларов налоговой службе.

Кевин Бэйкон и Кира Седжвик

Кевин Бэйкон и Кира Седжвик / Фото Рeople

Звездные супруги обанкротились в 2008 году. Они стали жертвами известного мошенника Берни Мэдофф, который выманил миллионы долларов у многих людей. Но Бэйкон и его жена были двумя его самыми известными клиентами.

Они не раскрыли, сколько на самом деле потеряли, но было очевидно, что это была большая часть их сбережений.

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Уэсли Снайпс

Актер Уэсли Снайпс / Фото Superstarsbio

Актер Уэсли Снайпс является одним из самых громких ответчиков за уклонение от уплаты налогов в современной истории. Он не только не платил налоги в течение нескольких лет, но и подал ложные данные в своих декларациях. Снайпс был приговорен к 3 годам лишения свободы и освобожден в 2013 году.

Ким Бэсинджер

Актриса Ким Бэсинджер / Фото Web24.news

Актриса, пленившая тысячи мужских сердец, сделала несколько плохих финансовых решений. В 1989 году за 20 миллионов долларов она приобрела целый город Бразелтон в штате Джорджия. Ким хотела превратить его в достопримечательность. Исходя из того, что это был совсем незначительный и неизвестный город, ее план провалился. В результате ей пришлось продать большую часть города.

Также Бесинджер вынуждена была заплатить 9 миллионов долларов кинокомпании, которая подала иск против нее за невыполнение словесных обязательств сняться в фильме "Бокс Хелены". После вынесения приговора она подала заявление о банкротстве, обжаловала дело и вернула 3,8 миллиона долларов.