Знаменитості не застраховані від грошових проблем, незважаючи на те, що вони багато заробляють і мають доступ до крутих фінансистів. Рано чи пізно гроші закінчуються. Особливо, якщо їх безглуздо тринькати чи невдало інвестувати.

Більшість з цих знаменитостей витрачали гроші так, ніби їхня слава буде вічною, а вони завжди будуть затребуваними. Через це втратили все і залишилися з нічим. Давайте подивимося, хто вони?

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Віллі Нельсон

Американський співак та актор, один із найвизначніших представників кантрі, володар багатьох нагород, у тому числі премій "Греммі" і "за досягнення в галузі звукозапису".



Співак та актор Віллі Нельсон / Фото Abilenevisitors

У 1990 році Служба внутрішніх доходів США вилучила більшість активів Нельсона після того, як він виявив, що його бухгалтери роками не платили податків. Борг зірки склав 32 мільйони доларів, який після довгих переговорів зменшився до 6 мільйонів доларів.

Незабаром після цього він випустив свій подвійний альбом "The IRS Tapes: Who’ll Buy My Memories?". Прибутки від продажу частково перекрили його борг. Зрештою, він подав до суду на своїх бухгалтерів і в 1993 році виліз з боргової ями.

Mc Hammer



Співак Mc Hammer / Фото Тagsandchats

Американський репер, пізніше – проповідник і телеведучий Стенлі Керк Бьорел, відомий як MC Hammer, – прославився в 1990-х. На піку своєї музичної діяльності він позичив приблизно 30 мільйонів доларів для розвитку власного бізнесу. Незважаючи на те, що його музична кар'єра була неповноцінною, він продовжував витрачати великі суми грошей на свій дорогий спосіб життя. Hammer платив 500 000 доларів на місяць за оточення у 200 осіб.

Не дивно, що він збанкрутував. У 1996 році його борг склав 13 мільйонів доларів. Через 10 років Служба внутрішніх доходів заявила, що Hammer все ще заборгував їм 700 000 доларів як зворотний податок. Він відповів через соцмережі, що вже сплатив усі свої борги і навіть отримав квитанцію.

Ніколас Кейдж



Актор Ніколас Кейдж / Фото Wikimedia Commons

Відомий американський актор Ніколас Кейдж не любив платити податки. Незважаючи на те, що він був одним з найбільш оплачуваних акторів, Кейдж уникав сплати податків, особливо за кілька будинків, якими він володів. Звичайно, зірка стверджує, що це не його вина, і що саме керівник його бізнесу не сплачував податки.

Натомість, поставлений директор запевняв, що Кейдж занадто сильно захопився дорогими покупками. Він придбав 15 будинків, 22 машини, предмети мистецтва та екзотичні предмети, в тому числі череп динозавра за 276 000 доларів. Актор заборгував стільки податків, що йому довелося продати більшість свого майна.

Майкл Джексон



Співак Майкл Джексон / Фото Мerkur

Так, у цьому списку є "король попмузики" Майкл Джексон. Проблеми почалися в середині 90-х, коли його вперше звинуватили в розбещенні дитини. З цього моменту його кар’єра почала сповільнюватися в порівнянні з 80-ми, він почав позичати гроші тут і там.

Крім того, його щорічні витрати на 30 мільйонів доларів перевищували його можливості заробітку. Коли він помер, він мав борги в 500 мільйонів доларів.

Берт Рейнольдс



Актор Берт Рейнольдс / Фото Рeople

Кінозірка Берт Рейнольдс залишився без житла у 2011 році. Його будинок у Флориді вилучив банк, якому він заборгував 1,2 мільйона за іпотеку.

В актора було важке розлучення з Лоні Андерсон, яке супроводжувалось заявами про зловживання та шахрайство. У процесі виявилося, що Рейнольдс мав 10 мільйонів доларів боргів, які накопилися через неправильні капіталовкладення.

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Лорін Хілл



Співачка Лорін Хілл / Фото Getty Images

Американська виконавиця у стилі неосоул, колишня солістка колективу "The Fugees", яка до 25 років отримала 8 нагород "Греммі".

Лорін Хілл стала відомою у 21 рік. Вона продала приблизно 8 мільйонів примірників свого єдиного сольного альбому "Неправильне навчання Лорін Хілл". Незабаром після нагородження премією "Греммі" вона випала з поля зору громадськості.

У 2012 році вона співачка відбула 3-місячне покарання у в'язниці через ухиляння від податків. Вона заборгувала приблизно 1 мільйон доларів за доходи, зароблені протягом своєї кар'єри. За час перебування у в'язниці вона повернула борг.

Майк Тайсон



Боксер Майк Тайсон / Фото Аbcnews

Король боксерських рингів Майк Тайсон дуже невправно розпорядився своїми грошима. Він витратив усі свої статки в 300 мільйонів доларів, зокрема, на "Ролл Ройс", "Харліс", "Феррарі", золоті ванни і бенгальських тигрів за 2,2 мільйона доларів. Три білих бенгальських тигри коштували йому майже 1500 доларів на день, необхідних на утримання та годування.

Після всіх цих шалених витрат він подав заяву про банкрутство в 2003 році, заборгувавши 10 мільйонів доларів податковій службі.

Кевін Бекон та Кіра Седжвік



Кевін Бекон і Кіра Седжвік / Фото Рeople

Зіркове подружжя збанкрутувало у 2008 році. Вони стали жертвами відомого шахрая Берні Медофф, який видурив мільйони доларів у багатьох людей. Але Бекон і його дружина були двома його найвідомішими клієнтами.

Вони не розкрили, скільки насправді втратили, але було очевидно, що це була більшість їхніх заощаджень.

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Веслі Снайпс



Актор Веслі Снайпс / Фото Superstarsbio

Актор Веслі Снайпс є одним із найгучніших відповідачів за ухилення від сплати податків у сучасній історії. Він не тільки не сплачував податки протягом декількох років, але й подав неправдиві дані у своїх деклараціях. Снайпс був засуджений до 3 років позбавлення волі і звільнений у 2013 році.

Кім Бесінджер



Актриса Кім Бесінлдер / Фото Web24.news

Актриса, яка полонила тисячі чоловічих сердець, зробила кілька поганих фінансових рішень. У 1989 році за 20 мільйонів доларів вона придбала ціле місто Бразелтон у штаті Джорджія. Кім хотіла перетворити його на визначну туристичну пам'ятку. Виходячи з того, що це було зовсім незначне і невідоме місто, її план провалився. В результаті їй довелося продати більшу частину міста.

Також Бесінджер змушена була заплатити 9 мільйонів доларів кінокомпанії, яка подала позов проти неї за не виконання словесних зобов'язань знятися у фільмі "Бокс Хелени". Після винесення вироку вона подала заяву про банкрутство, оскаржила справу та повернула 3,8 мільйона доларів.