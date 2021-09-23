Потери 10 богатейших людей мира оценивается в более 26 миллиардов долларов. Среди них Илон Маск, Джефф Безос, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг.

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Миллиардеры пострадали из-за компании Evergrande

На фоне кризиса в компании Evergrande, больше всех потерял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – 7,2 миллиарда долларов. Согласно Forbes , сейчас капитал бизнесмена оценивается в 194,6 миллиарда долларов. Джефф Безос, который возглавляет рейтинг самых богатых людей мира, потерял 5,6 миллиарда долларов.

Почему корпорации Evergrande грозит банкротство? Крупнейший застройщик Китая задолжал 300 миллиардов долларов. Компания должна уплатить проценты по своим облигациям в размере 84 миллиона долларов в этот четверг. В начале недели корпорация пыталась расплачиваться с инвесторами имуществом, поскольку нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.

Капитал самого богатого бизнесмена Франции Бернара Арно снизился на 2 миллиарда долларов. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс не досчитался 1,94 миллиарда долларов , тогда как создатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг – 3,27 миллиарда долларов. Соучредитель компании Google Ларри Пейдж и бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер зафиксировали спад на уровне 1,9 миллиарда, тогда как Сергей Брин – 1,8 миллиарда долларов.

Миллиардеры теряют деньги из-за кризиса в компании Evergrande / Фото Getty Images

Меньше всего пострадали глава корпорации Oracle Ларри Эллисон и легендарный инвестор Уоррен Баффет. Капиталы бизнесменов уменьшились на 764 миллиона долларов и 701 миллион долларов соответственно.

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