Мекки миллиардеров: в каких мегаполисах живет больше всего богачей из рейтинга Forbes

В 2020 году в мире каждые 17 часов появлялся новый миллиардер. За 12 месяцев в список самых богатых людей планеты попали 493 предприниматели. Говорят, что среда формирует человека. Похоже, что есть города, которые больше всего подходят для миллиардеров.

Рейтинг был сформирован на основе данных Forbes.

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Изменение статус-кво

В течение последнего десятилетия Нью-Йорк уверенно сохранял за собой звание Мекки миллиардеров. Однако, в прошлом году произошли грандиозные изменения.

Сейчас первая тройки выглядит следующим образом:

Пекин, где проживает 100 миллиардеров. Их состояние оценивается в 484,3 миллиарда долларов. Нью-Йорк с 99 богачами, капитал которых составляет 560,5 миллиарда долларов. В Гонконге проживает 80 успешных предпринимателей. Вместе они имеют 448,4 миллиарда долларов.

Самым богатым человеком "Большого Яблока" является Майкл Блумберг, состояние которого оценивается в 59 миллиардов долларов. Тогда как в Пекине этот статус получил создатель TikTok Чжан Имин с капиталом в 35,6 миллиарда долларов.

Также немало миллиардеров проживают в:

Москве,

Шэньчжэне,

Шанхае,

Лондоне,

Мумбаи,

Сан-Франциско,

Ханчжоу.

Встреча Востока и Запада

Более половины из 10 городов, вошедших в рейтинг, находятся в Азии. Это свидетельствует о том, Азия становится мощным центром богатства. Особое место здесь занимает Китай, поскольку пять из шести перечисленных азиатский городов находятся именно в этой стране.

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Поднебесная переживает бум электронной коммерции, мощным импульсом для которого стала эпидемия коронавируса. Эффективная борьба с COVID-19 помощь экономике Китая вернуться к нормальному ритму гораздо быстрее, чем в других странах. BBC сообщает, что 50% новых китайских миллиардеров заработали свое состояние на технологиях или производстве.

Четыре китайские мегаполисы также "создали" больше новых миллиардеров в 2020 году. Речь идет о Ханчжоу (21), Шанхай (18), Шэньчжэнь (24), Пекин (33). Еще одним городом, который пережил бум миллиардеров стало Сан-Франциско, где 11 предпринимателей вышли на новый финансовый уровень.