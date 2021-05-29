Рейтинг был сформирован на основе данных Forbes.
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Изменение статус-кво
В течение последнего десятилетия Нью-Йорк уверенно сохранял за собой звание Мекки миллиардеров. Однако, в прошлом году произошли грандиозные изменения.
Сейчас первая тройки выглядит следующим образом:
- Пекин, где проживает 100 миллиардеров. Их состояние оценивается в 484,3 миллиарда долларов.
- Нью-Йорк с 99 богачами, капитал которых составляет 560,5 миллиарда долларов.
- В Гонконге проживает 80 успешных предпринимателей. Вместе они имеют 448,4 миллиарда долларов.
Самым богатым человеком "Большого Яблока" является Майкл Блумберг, состояние которого оценивается в 59 миллиардов долларов. Тогда как в Пекине этот статус получил создатель TikTok Чжан Имин с капиталом в 35,6 миллиарда долларов.
Также немало миллиардеров проживают в:
- Москве,
- Шэньчжэне,
- Шанхае,
- Лондоне,
- Мумбаи,
- Сан-Франциско,
- Ханчжоу.
Встреча Востока и Запада
Более половины из 10 городов, вошедших в рейтинг, находятся в Азии. Это свидетельствует о том, Азия становится мощным центром богатства. Особое место здесь занимает Китай, поскольку пять из шести перечисленных азиатский городов находятся именно в этой стране.
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Поднебесная переживает бум электронной коммерции, мощным импульсом для которого стала эпидемия коронавируса. Эффективная борьба с COVID-19 помощь экономике Китая вернуться к нормальному ритму гораздо быстрее, чем в других странах. BBC сообщает, что 50% новых китайских миллиардеров заработали свое состояние на технологиях или производстве.
Четыре китайские мегаполисы также "создали" больше новых миллиардеров в 2020 году. Речь идет о Ханчжоу (21), Шанхай (18), Шэньчжэнь (24), Пекин (33). Еще одним городом, который пережил бум миллиардеров стало Сан-Франциско, где 11 предпринимателей вышли на новый финансовый уровень.