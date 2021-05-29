Рейтинг був сформований на основі даних Forbes.

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Зміна статус-кво

Протягом останнього десятиліття Нью-Йорк впевнено зберігав за собою звання мекки мільярдерів. Проте, минулого року сталися грандіозні зміни.

Наразі перша трійки виглядає наступним чином:

Пекін, де проживає 100 мільярдерів. Їхні статки оцінюють у 484,3 мільярда доларів. Нью-Йорк з 99 багатіями, капітал яких становить 560,5 мільярда доларів. У Гонконзі мешкає 80 успішних підприємців. Разом вони мають 448,4 мільярда доларів.

Найбагатшою людиною "Великого Яблука" є Майкл Блумберг, статки якого оцінюють у 59 мільярдів доларів. Тоді як у Пекіні цей статус отримав творець TikTok Чжан Їмін з капіталом у 35,6 мільярда доларів.

Також чимало мільярдерів мешкають у:

Москві,

Шеньчжені,

Шанхаї,

Лондоні,

Мумбаї,

Сан-Франциско,

Ханчжоу.

Зустріч Сходу та Заходу

Більш ніж половина з 10 міст, які увійшли до рейтингу, знаходяться в Азії. Це свідчить про те, Азія стає потужним центром багатства. Особливе місце тут займає Китай, оскільки п'ять з шести перелічених азійський міст знаходяться саме в цій країні.

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Піднебесна переживає бум електронної комерції, потужним імпульсом для якого стала пандемія коронавірусу. Ефективна боротьба з COVID-19 допомога економіці Китаю повернутися до нормального ритму набагато швидше, ніж в інших країнах. BBC інформує, що 50% нових китайських мільярдерів заробили свої статки на технологіях або виробництві.

Чотири китайські мегаполіси також "створили" найбільше нових мільярдерів у 2020 році. Йдеться про Ханчжоу (21), Шанхай (18), Шеньчжень (24), Пекін (33). Ще одним містом, яке пережило бум мільярдерів стало Сан-Франциско, де 11 підприємців вийшли на новий фінансовий рівень.

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