Почему 1 500 гривен помощи придется вернуть?
Из-за технического сбоя некоторые получили такую помощь дважды, сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
Некоторые граждане, не зная, что это ошибка, уже начали использовать деньги. А впоследствии банковские счета части лиц вообще – были заблокированы.
Людей фактически никто должным образом не проинформировал. Ошибочно зачисленные средства нельзя было использовать, ведь Пенсионный фонд впоследствии списывает их обратно. А если средства уже потрачены – человек вынужден самостоятельно вернуть их на счет, чтобы избежать блокировки карты.
Некоторые украинцы даже не сразу поняли, что их карточку заблокировали. Они узнавали, что эта проблема возникла случайно.
Более того существуют беспрецедентные случаи. В частности, когда Пенсионный фонд снимал по 1 500 гривен с одного и того же счета дважды. Сейчас гражданам пообещали вернуть забраны случайно деньги.
Такие ситуации не должны повторяться. Перед запуском любых механизмов соцподдержки все технические решения должны быть тщательно протестированы, а граждане – заблаговременно и понятно проинформированы о порядке получения средств и возможных рисках. Государство не имеет права перекладывать последствия собственных технических ошибок на население,
– подчеркнул Гетманцев.
Кто кроме пенсионеров имел право на помощь 1 500 гривен?
Право на такую помощь имели люди с инвалидностью ВПО, многодетные семьи, малообеспеченные, одинокие матери, ликвидаторы на ЧАЭС. Также получить такую поддержку могли получатели пенсий в связи с потерей кормильца, дети под опекой и другие лица, относящихся к социально уязвимым категориям.
Предоставлялись 1 500 гривен помощи и военнослужащим. К тому же на эту поддержку могли рассчитывать – семьи погибших защитников.