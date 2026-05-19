Почему придется вернуть часть пенсии?

Пенсионер должен извещать ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности, сообщает Пенсионный фонд.

На это лицо в целом имеет 10 дней. Иначе будут вводиться "штрафные санкции".

Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам,

– сообщает ПФУ.

То есть, если лицо не сообщает об указанных изменениях своевременно, ему могут начислить чрезмерные выплаты. Соответственно, эти средства нужно будет вернуть:

добровольно;

принудительно – на основании решения органов ПФУ или в судебном порядке.

Заметим, даже, если взыскание происходит принудительно, есть определенные ограничения. ПФУ не может забрать более 20% от суммы пенсионной выплаты. Вычеты продолжатся, пока не компенсируют всю сумму, которая была чрезмерно выплачена.

Обратите внимание! Нужно понимать, что ПФУ необходимо сообщать и об увольнении или прекращении предпринимательской деятельности. Ведь это поможет увеличить пенсию.

О каких еще изменениях обязательно нужно извещать ПФУ?

ПФУ нужно сообщать об изменении персональных данных, влияющих на начисление пенсии. Также это правило распространяется на другие социальные выплаты, отмечает Пенсионный фонд.

Кроме статуса занятости, лицо также нужно сообщить о таких изменениях, как:

изменение банковских реквизитов;

фамилии;

паспорта;

контактной информации (например, телефона или электронной почты).

Как можно известить ПФУ об изменениях?