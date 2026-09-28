Що може потрапити під перевірку

Одними з перших у полі зору можуть опинитися корпоративні донори бальної зали Трампа та учасники угод, укладених членами його родини, пише Reuters у понеділок, 28 вересня, із посиланням на співробітників Капітолія, законодавців і юристів.

Річ у тім, що контроль хоча б над однією з частин Конгресу – Палатою представників або Сенатом – дав би демократам право видавати повістки та збільшити фінансування слідчих команд, що дозволило б розпочати перевірки вже в лютому.

Це може стати головною темою другої половини президентського терміну Трампа після двох років активного розширення бізнесу. За цей час його сім'я освоювала ринок прогнозів і сфери криптовалюти, дронів, штучного інтелекту, тоді як особисті статки господаря Білого Дому зросли приблизно на 2,2 мільярда доларів.

Ешлі Каллен Юристка Jenner & Block, яка раніше була головною юрисконсульткою спікера Палати представників Майка Джонсона Не думаю, що демократи матимуть багато терпіння. Вони вимагатимуть документи доволі швидко. Стару тактику "затягування часу" тут уже не вдасться застосувати.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що в разі успіху партія планує із першого дня "притягувати шахраїв до відповідальності". Натомість у Білому домі розслідування наперед розкритикували, назвавши це спробою перешкодити порядку денному й безпідставно атакувати президента.

До слова, особливу увагу законодавці можуть приділити пов'язаним із ним криптокомпаніям, а також венчурній фірмі Дональда Трампа-молодшого 1789 Capital, хоча остаточного списку "цілей" поки немає. Водночас бізнеси вже готуються до можливих перевірок: наймають юристів для внутрішніх аудитів і кризові комунікаційні агентства для роботи з публічністю.

Нагадаємо, а от зять американського лідера Джаред Кушнер одночасно бере участь у дипломатичних переговорах від імені США та керує приватною інвестиційною компанією Affinity Partners, яка має угоди із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Конгресмен Джеймі Раскін уже назвав таке поєднання "конфліктом інтересів" і заявив, що чоловіка можуть викликати для пояснень.

Щоправда, Кушнер має статус спецпосланника з питань миру, але формально не є держслужбовцем. Тож на нього не поширюються федеральні правила, які забороняють чиновникам брати участь у діяльності, здатній впливати на особисті фінансові інтереси.