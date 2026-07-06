Яка буде пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень

Розмір пенсії є наслідком одразу декількох факторів. Важливу роль грає кількість набутого стажу. Також потрібно враховувати суму заробітної плати, з якої особа сплачувала страхові внески.

Який розмір пенсії при зарплаті 20 тисяч гривень?

При розрахунках пенсії розглянемо ситуацію, що людина має змогу піти на пенсію якнайраніше. Тобто, станом на 2026 рік в 60 років, пише 24 Канал.

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Як зазначає ПФУ, наразі мінімум стажу для виходу на пенсію у вказаному віці – 33 роки. Також при розрахунках врахуємо, що на заслужений відпочинок громадянин йде на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, у 2026 році пенсія складатиме орієнтовно – 7,2 тисячі гривень.



Яка пенсія при зарплаті 20 тисяч у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважимо, наразі для розрахунків пенсії використовується така формула П = Зп × Кс × Кз, де:

П – це розмір пенсії;

– це розмір пенсії; Зп – середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії;

– середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії; Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати;

– індивідуальний коефіцієнт зарплати; Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Відповідно, розрахунки для 2026 можуть бути неактуальні вже у наступні роки. Адже, наприклад, буде використовуватись інший показник середньої заробітної плати.

Нагадаємо, вимоги до кількості стажу залежать саме від віку особи. Станом на 2026 рік, вийти на пенсію у 63 роки можна, маючи 23 роки страхового стажу. Для 65 мінімум – 15 років страхового стажу.