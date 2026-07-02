Яка буде пенсія, якщо маєш офіційний стаж 22 роки?

22 років стажу у 2026 достатньо, щоб вийти на пенсію, повідомляє Пенсійний фонд.

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Цьогоріч, при 22 роках стажу вийти на заслужений відпочинок можна в 65. Також при розрахунках пенсії врахуємо, що:

особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Для розрахунків використаємо пенсійний калькулятор. Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія при 22 роках стажу складе приблизно – 4 тисячі гривень.



Яка буде пенсійна виплата при стажі 22 роки та зарплаті 15 тисяч у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

Нагадаємо, для виходу на пенсію пенсіонер має набути мінімально необхідну кількість стажу. Для кожного віку цей показник різний. Наприклад, аби піти на пенсію в 60 років, у 2026 році потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу. Для 63 років мінімум наразі – 23 роки. А от в 65 буде достатньо 15 років стажу. До 2028 року вимоги для 60 та 63 років будуть змінюватись, вони щорічно зростатимуть.