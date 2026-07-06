Каков размер пенсии при зарплате 20 тысяч гривен?

При расчете пенсии рассмотрим ситуацию, когда человек имеет возможность выйти на пенсию как можно раньше. То есть, по состоянию на 2026 год – в 60 лет, пишет 24 Канал.

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Как отмечает ПФУ, в настоящее время минимальный стаж для выхода на пенсию в указанном возрасте составляет 33 года. Также при расчетах учтем, что на заслуженный отдых гражданин выходит на общих условиях.

Важно! Расчеты производятся с помощью пенсионного калькулятора.

При указанных условиях в 2026 году пенсия составит ориентировочно 7,2 тысячи гривен.



Какая пенсия при зарплате 20 тысяч в 2026 году / Скриншот Пенсионного калькулятора

Отметим, что в настоящее время для расчета пенсии используется следующая формула: П = Зп × Кс × Кз, где:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; Зп – средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;

– средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии; Кз – индивидуальный коэффициент заработной платы;

индивидуальный коэффициент заработной платы; Кс – коэффициент страхового стажа.

Соответственно, расчеты для 2026 могут оказаться неактуальными уже в последующие годы. Ведь, например, будет использоваться другой показатель средней заработной платы.

Напомним, требования к продолжительности стажа зависят именно от возраста человека. По состоянию на 2026 год выйти на пенсию в 63 года можно, имея 23 года страхового стажа. Для 65 минимум – 15 лет страхового стажа.