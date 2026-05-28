Яка буде пенсія, якщо зарплата 10 тисяч гривень

Кінцевий розмір пенсії залежить не тільки від зарплати. Також важливу роль грає кількість страхового стажу, який встигла набути особа. Якою буде пенсія, якщо мав зарплату 10 тисяч гривень.

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію зараз?

Вимоги до стажу залежать саме від віку, повідомляє ПФУ.

Аби піти на пенсію у 2026 році, потрібно мати щонайменше:

в 60 років мінімум для виходу на заслужений відпочинок складає – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч гривень?

Уявимо, що особа вирішила піти на пенсію якнайраніше. Її кількість офіційного стажу – 40 років. Тобто, така людина може вийти на заслужений відпочинок в 60 років.

Також візьмемо до уваги, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо враховувати наведені вище дані, пенсія складе орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 10 тисяч гривень і стаж 40 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися саме через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати про пенсію в Україні?