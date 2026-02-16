Яка буде пенсія, якщо стаж 50 років

Розмір стажу впливає на кінцеву суму пенсії. Також від цього показника залежить час виходу на заслужений відпочинок. Наразі українці мають змогу піти на пенсію після 60.

Скільки стажу треба, аби піти на пенсію в 2026?

Щоб вийти на пенсію, потрібно набути визначену мінімальну кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Залежно від віку, мінімуми наразі такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно,

– повідомляє ПФУ.

Який розмір пенсії при стажі 50 років?

50 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. Також при розрахунках врахуємо наступні фактори:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

В 60 років, за вказаних умов, пенсія складатиме орієнтовно – 5,7 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 50 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки виплата буде дещо більша. Вона сягатиме – 6,7 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо стаж 50 років і зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніша виплата буде в 65 років. В такому випадку пенсія складатиме уже приблизно – 7,4 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії, якщо набув 50 років і мав дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?