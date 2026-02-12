Яка насправді буде пенсія, якщо є 15 років стажу
- Для виходу на пенсію у 2026 році потрібно мати: 33 роки стажу для 60 років, 23 роки для 63 років, і 15 років для 65 років.
- При 15 роках стажу і доході 10 тисяч гривень, пенсія буде 1,6 тисячі гривень, але Пенсійний фонд підвищує її до мінімуму 2 595 гривень.
Розмір пенсії залежить від стажу. Зауважимо, що не всі періоди роботи в нього зараховуються наразі. Наприклад, стаж не враховується, якщо в цей період ви працювали не офіційно.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну визначену кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Деякі пенсії припинили виплачувати у січні: яка причина та як діяти
У 2026 році мінімуми були відредаговані. Наразі, аби піти на пенсію, потрібно мати:
- для виходу на пенсію у 60 років, як мінімум – 33 роки стажу;
- у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Яка буде пенсія при 15 роках стажу?
15 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 65 років. Також важливу роль при розрахунку виплати грає дохід, який мала особа. Розглянемо ситуацію, де:
- дохід особи складав – 10 тисяч гривень;
- особа виходить на пенсію на загальних умовах.
Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор. Якщо дотримуватися формули вийде, що пенсія за вказаних умов буде майже – 1,6 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 15 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Проте особа не отримуватиме таку виплату. Адже вона менше встановленої мінімальної. В такому випадку, Пенсійний фонд "дотягує" цю виплату до визначеного мінімуму.
З 1 січня 2026 року мінімальні пенсії в Україні зросли, повідомляє ПФУ. Тобто, зараз особа, за вказаних умов, має отримувати не менш як 2 595 гривень.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Наразі в страховий стаж зараховуються не всі періоди. А лише ті, за які сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального. Тобто, якщо ви працюєте неофіційно, цей час до загальної кількості стажу додаватися не буде.
У 2026 році запланована індексація пенсій. Вона відбудеться у березні. Наразі показник індексації ще не відомий. Проте, внаслідок цього перерахунку, зростуть пенсійні виплати значної кількості українців.