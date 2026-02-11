Чому пенсіонери могли втратити виплати?

Мова йде про літніх людей, які раніше виграли суди, про що йдеться у Постанові Кабінету Міністрів №821.

Річ у тім, що перерахунок пенсії за рішенням суду зазвичай означає, що суд визнав дії ПФУ неправомірними. Наприклад, Пенсійний фонд не врахував стаж або важливу довідку.

Тому суд зобов’язав фонд зробити перерахунок, виплатити різницю за минулий період, а також виплачувати пенсію вже в новому розмірі. Про це йдеться на сайті Мережа права.

Зокрема через новий порядок можуть з’явитися дві виплати:

основна пенсія ;

окрема доплата (різниця або борг), яка може надходити вже наприкінці місяця.

Зокрема наразі люди зіштовхуються з різними проблемами. Наприклад, коли ПФУ зробив перерахунок тільки "на папері", але гроші за минулі періоди як зупинилися – виплату проводять не миттєво. Або якщо виплата здійснюється, але не в тому розмірі. Також можливо, що Пенсійний фонд просто не виконує рішення суду взагалі.

Крім того, можливо, що людина не відкривала виконавче провадження й очікує, що рішення суду буде виконано автоматично.

У пенсійних спорах інколи цього достатньо, але якщо ПФУ затягує виконання, без інструментів примусу справа часто не зрушує з місця,

– пояснили фахівці.

Також експерти надали пояснення, як діяти, аби Пенсійний фонд виконав рішення суду:

Переконатися, що рішення дійсно набрало законної сили, і людина має копію з відміткою суду/електронну версію з КЕП. Подати у ПФУ заяву про виконання рішення та перерахунок (з реєстрацією вхідного номера). Якщо реакція відсутня або вона формальна – отримати виконавчий лист та відкрити виконавче провадження.

Зверніть увагу! Зокрема потрібно контролювати рух: у новому порядку передбачають електронний облік рішень і відображення в особистому кабінеті на порталі ПФУ, що допомагає зрозуміти, чи рішення "в роботі", та чи сформовано виплату.

