Скільки треба стажу, аби піти на пенсію?

Вимоги до кількості необхідного стажу залежать від віку особи, повідомляє ПФУ.

Нагадаємо, українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Вимоги стажу, залежно від вікової межі такі:

для виходу на пенсію в 60 років , цьогоріч потрібно набути, як мінімум – 33 роки страхового стажу;

, цьогоріч потрібно набути, як мінімум – 33 роки страхового стажу; в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Розглянемо ситуація, де особа має 40 років стажу. Тобто, вона може піти на пенсію в 60. До того ж:

її зарплата була 9 тисяч гривень;

вихід на пенсію відбувається на загальних умовах.

Якщо спиратися на наведені дані, пенсія складатиме орієнтовно – 4 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі 40 років та зарплаті менш як 10 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки проводились через пенсійний калькулятор.

